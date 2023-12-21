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Kamyonet uçurumdan uçtu, sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Kamyonet uçurumdan uçtu, sürücü kurtarıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan 100 metre aşağıya düştü. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyonet uçurumdan uçtu, sürücü kurtarıldı
21.12.2023 - 10:49,
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan 100 metre aşağıya uçtu. Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Körfez ilçesi İlimtepe yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Remzi Akbal idaresindeki 41 F 9125 plakalı kamyonet, rampa yukarı çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi yolun kenarında bulunan uçurumdan yaklaşık 100 metre aşağı uçtu. Şans eseri taşa takılan kamyonet, gölete metreler kala durdu. Sürücü ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü uçurumdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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