Arkadaşını onlarca parçaya ayırıp intihar eden polisi komşuları anlattı

Fatih'te polis memuru Semih Gülmüş'ün oturduğu evde birçok siyah poşete sarılı erkeğe ait uzuvların bulunduğu kan dondurucu olayla ilgili soruşturma sürüyor.

POLİSİN İHTİHAR ETTİĞİ BELİRLENDİ

Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarathanesi Sokak'ta 14 Haziran saat 19.25'te meydana gelen olayda, mesaiye gitmeyen polis memuru Semih Gülmüş'ten (33) haber alamayan mesai arkadaşları evine gitmiş, kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından Gülmüş hareketsiz halde bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, polisin kafasına bir el ateş ederek hayatını kaybettiğini belirlenmişti.

Polis memuru Semih Gülmüş

YATAK ODASINDA PARÇALARA AYRILMIŞ CESET BULUNDU

Yapılan aramada yatak odasındaki yatağın altında ise siyah poşetlere sarılı, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış erkek cesedi bulunmuş, mutfakta ise tezgah altında kesik parmakların olduğu görülmüştü. Cesedin kafasının bulunamadığı öne sürülürken, polis memurunun cenazesiyle ceset parçaları Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Parmak izinden cesedin kimliği belirlendi.

PARMAK İZİNDEN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Parmak izinden parçalara ayrılan cesedin kime ait olduğu tespit edildi. Cesedin suç kaydı bulunan ve 3 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk babası Hüseyin Gülsüm'e (33) ait olduğu belirlendi. Öte yandan soruşturmada polis memuru Semih Gülmüş'ün birkaç gün önce mahalle bakkalına siyah çöp torbası sorduğu da iddia edilmişti.

"BİLDİĞİM KADARIYLA İYİ BİR İNSANDI"

Olayla ilgili soruşturma sürerken, mahalledeki bakkalın sahibi Ayfer Kızıl; "Biz burada bakkal olduğumuz için komşuları tanıyoruz. Bildiğim kadarıyla iyi bir insandı. Herkes ondan memnundu bir sıkıntısını görmedik. Bakkala gelip, gidiyordu. Benim bildiğim bu kadar. Siyah poşet sorması bana hiç denk gelmedi. Bir başkası da gelip siyah poşet sorabilir, isteyebilir, ne için istediğini ya da ben ne istediğini bilemem" dedi.

2017'DE GÖREVE BAŞLADI

Tabanca ile kendisini vurarak intihar ettiği belirtilen Semih G.'nin 2017 yılında Fatih Devriye Ekipler Amirliğinde göreve başladığı, 2018 yılında Fatih Olay Yeri İnceleme Grup Amirliğine atamasının yapıldığı, 2023 yılından beri de Fatih Koruma Büro Amirliğine bağlı Fener Rum Patrikhanesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Bekar olduğu belirtilen Semih G.'nin oturduğu adreste yalnız yaşadığı, annesinin vefat ettiği, babası ve 6 kardeşinin ise Erzurum'da ikamet ettikleri bilgisine ulaşıldı.