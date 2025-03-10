Kapıkule\'de Esrar Operasyonu

Bulgaristan gümrüğünden Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan şüpheli bir otomobilde yapılan aramada yakıt deposunun içine gizlenmiş 12 kilo 180 gram esrar maddesi elle geçirildi.

Bulgaristan vatandaşı 2 kişinin otomobilin akaryakıt deposuna gizleyerek, getirmeye çalıştıkları 12 kilo 180 gram esrar komşu ülke Bulgaristan'ın gümrük memurlarının dikkati sonucu Türkiye'ye sokulmadan sınırda yakalandı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye doğru seyreden otomobilin direksiyonunda bulunan yabancı uyruklu bir sürücü gümrük görevlileri Bulgar gümrük memurları tarafında durduruldu.

X- ray cihazına sevk edilen şüpheli otomobilin yakıt deposunda yoğunluk görüldü. Gümrük memurları, akaryakıt tankında yaptıkları kontrol sırasında sondajı sökerek, içerisinde 44 adet vakumlu poşet ambalaj tespit etti. Poşetlerin içinden toplam 12 kilo 180 gram esrar maddesine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE