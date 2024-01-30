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Kapıkule'de mobilya arasına gizlenen 53 bin 970 kutu sigara yakalandı - Son Dakika
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Kapıkule'de mobilya arasına gizlenen 53 bin 970 kutu sigara yakalandı

Türkiye'den Fransa ve Avusturya'ya götürülmek üzere yola çıkan bir tırda, mobilya arasına gizlenen 53 bin 970 kutu sigara bulundu. Tır, Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısında yapılan kontrolde ele geçirildi. Yakalanan sigaraların piyasa değeri 160 bin Euro olarak belirlendi.

Kapıkule\'de mobilya arasına gizlenen 53 bin 970 kutu sigara yakalandı
30.01.2024 - 09:27,
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Türkiye'den aldığı yükleri Fransa ve Avusturya'ya götürmek üzere Kapıkule sınır kapısından çıkarak Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısından giriş yapan bir tırda, mobilya arasına gizlenen 53 bin 970 kutu sigara yakalandı.

Türkiye'den ülkeye giren yabancı plakalı sürücüsü Türk vatandaşı olan tır, Türkiye'den Fransa ve Avusturya'ya büyük bölümü mobilya olmak üzere taşınan eşyalara ilişkin belgeleri ibraz etti. Araç kapsamlı bir gümrük muayenesi için seçildi.

Özel X-ışını ekipmanıyla yapılan kontrol eylemleri sırasında müfettişler, beyan edilen kargonun bir kısmında şüpheli yoğunluk alanları tespit etti. Bulgaristan gümrük görevlilerinin gerçekleştirdiği fiziki kontrolde, 82 ahşap masa boşluğunun içinde gizlenmiş, iki ticari markaya ait 53 bin 970 kutu sigara bulundu. Ele geçirilen tütün ürünlerinin piyasa değerinin 160 bin Euro civarında olduğu belirlendi.

Yapılan yakalama sonrası Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Avusturya, Türkiye, Fransa, Trafik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule'de mobilya arasına gizlenen 53 bin 970 kutu sigara yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapıkule'de mobilya arasına gizlenen 53 bin 970 kutu sigara yakalandı - Son Dakika
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