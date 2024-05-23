Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 370 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 370 kilogram esrar ele geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapan bir beyaz eşya aracında yapılan aramada 370 kilogram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu maddeye ve araca el konuldu, 1 kişi gözaltına alındı.

23.05.2024 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 370 kilogram esrar ele geçirildi

Beyaz eşya aracının içinde 370 kilogram uyuşturucu bulundu

EDİRNE - Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapan ve nakliyat yapan tırdaki aramada toplamda 370 kilogram esrar maddesi uyuşturucu esrar ele geçirildi.

Edirne gümrük kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğü personellerince ticaret bakanlığı sistemlerinden yapılan analiz çalışmalarında Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapan ithalat yüklü bir araçta risk görülerek takibe alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapan araçta şüphe üzerine X-Ray cihazına sevk edildi. Yapılan X-Ray taramasında araçta şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine dedektör köpek Füge ile arama yapıldı. Yapılan arama ve kontrollerde 370 kilogram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu uyuşturucu maddeye ve beyaz eşya naklinde kullanılan araca el konuldu. Soruşturma çerçevesinde 1 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Beyaz Eşya, Operasyon, Türkiye, Almanya, Edirne, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 370 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
19:53 İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı
18:22 Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu Mahkeme başkanı devreye girdi Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu! Mahkeme başkanı devreye girdi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı
17:03 İsrail, Filistin’i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti İsrail, Filistin'i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:02 Kendi takımının galibiyetine oynamış Premier Lig’in yıldızına bahis soruşturması Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:31 Mersin’de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü Mersin'de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü
18:29 Bazı isimlere çok şaşıracaksınız İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 21:27:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 370 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement