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Kapısı Açık Dolmuşa Ceza

Afyonkarahisar'da kapısı açık dolmuş sürücüsüne fazla yolcu alması nedeniyle ceza kesildi.

10.03.2025 13:44
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Afyonkarahisar'da fazla yolcu alarak kapısı açık bir şekilde yolculuk yapan dolmuşun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine harekete geçen polis söz konucu aracı bulup, sürücüne cezai işlem uyguladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar olarak değerlendiren Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Şahıs hakkında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "ANS dolmuş hattında fazla yolcu alan minibüsün yolcu kapısının açık olarak seyrettiği görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığının tespit edilmiştir. Ardından yapılan incelemede; bahse konu minibüsün 03 M 0358 plakalı minibüs olduğunun belirlenmiştir. Sürücü Emre A. yurda giriş saatine yetiştirmek için fazla yolcu aldığını, fazla yolcu olduğu için de havalandırma maksadıyla çok kısa süreli kapıyı açtığını beyanı etmiştir. Bunun üzerine şahsa ilgili trafik kanunları gereği cezai işlem uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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