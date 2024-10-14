Kapkaççı Bağcılar'da Yakalandı

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde motosikletle yolda yürüyen şahsın cep telefonunu çalan kapkaççı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Şüphelinin poliste 16 suç kaydı olduğu, 2 ayrı cinayet dosyasından da arandığı ortaya çıktı.

Olay, Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi'nde 9 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen D.Ö. motosikletli kapkaççıların hedefi oldu. Hırsızlar D.Ö'nin elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı. Şikayet üzerine başlatılan çalışmada olay anının anının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri önce şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasını ardından da şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan polisler şüpheli İbrahim Y.'yi (25) gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte 1 ruhsatsız tabanca, 10 mermi ve çalıntı olduğu değerlendirilen 1 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin 16 suç kaydı olduğu, 2 ayrı cinayet dosyasından da arandığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL