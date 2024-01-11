Karabük'te 2 çocuğun 20 aracı çizerek zarar verdiği anlar kamerada
KARABÜK - Karabük'te iki çocuğun park halindeki yaklaşık 20 aracı çizerek zarar verdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kayabaşı Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen 2 çocuk, park halindeki yaklaşık 20 aracı çizerek zarar verdi. Sabah saatlerinde araçlarının çizildiğini fark araç sahipleri, güvenlik kamerasını inceleyince şaşkına döndü. Araç sahipleri güvenlik kamerasında araçlarını 2 çocuğun çizdiğini gördükten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
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