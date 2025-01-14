Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda 3 şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada; 9 adet uyuşturucu madde emdirilmiş çeşitli ebatlarda peçete, 2,35 gram sentetik bonzai maddesi, 20 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 bin 450 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. - KARABÜK