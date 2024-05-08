Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Eskipazar ilçesinde icra edilen faaliyette 1 şahsın aracında ve ikametinde arama yapıldı. Aramada hassas terazi, 109,56 gram kenevir bitkisi tohumu, 9,26 gram toz esrar, 5 parça halinde alüminyum folyo içerisinde 10,77 gra metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, sigara sarma kağıdı ve ambalajlama paketirulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te uyuşturucu operasyonu: Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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