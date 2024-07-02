Karacabey'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Karacabey'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Karacabey\'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

02.07.2024 19:38
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı bulunmazken evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karacabey'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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