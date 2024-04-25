Karacabey'de traktör kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karacabey'de traktör kazası: 2 kişi yaralandı

Karacabey\'de traktör kazası: 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan bir traktör, arkasında römork bağlı olan dükkana çarparak durabildi. Kazada traktör sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza yerinin yakınında bulunan bir okulun çıkış saatinin olmaması büyük bir faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

25.04.2024 14:24
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan traktörün kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey'in Hüdavendigar Mahallesi'nde yokuş aşağı inen 10 ACD 379 traktör kontrolden çıktı. Arkasında römork bağlı olan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör yol üzerinde bulunan dükkana çarparak durabildi. Kazada sürücü Feyyaz S.(36) ile yanında bulunan Mehmet D. (22) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza yerinin yakınında bulunan Adnan Menderes Ortaokulu öğrencileri için çıkış saatinin olmaması büyük faciayı önledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karacabey'de traktör kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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