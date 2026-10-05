Karaman'da gece iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da gece iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman\'da gece iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 2\'si ağır 3 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da gece Zembilli Ali Efendi Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta otomobil ile panelvan çarpıştı; kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da otomobil ile panelvan aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece saat 22.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa İ. (26) idaresindeki 06 CCE 023 plakalı Citroen marka otomobil ile Ahmet U. (27) yönetimindeki 33 AAC 424 plakalı panelvan araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle panelvan araçta bulunan Ali K. (24) yola savrulurken, otomobil ise kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada otomobil ve panelvan aracın sürücüleri ile panelvanda bulunan Ali K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Panelvan sürücüsü Ahmet U. ile araçta bulunan Ali K.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile panelvanın kavşakta çarpıştığı anlar yer aldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiZembilli Ali EfendiOtomobil3. SayfaGüvenlikKaramanGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
“Annem hasta“ deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu İşte sebebi "Annem hasta" deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi
41. kattan atlayarak canına kıydı Geride yürek burkan mesajlar kaldı 41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
Herkes beğeniyor Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu
11:14
Öğrenciler için tasarlanan “Kurşun geçirmez“ çanta infial yarattı
Öğrenciler için tasarlanan "Kurşun geçirmez" çanta infial yarattı
11:10
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
11:02
Savunma sanayisinde tarihi imza 51 yıllık rekor kırıldı
Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı
10:43
Barış Alper’in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:34:00. #7.12#
SON DAKİKA: Karaman'da gece iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei