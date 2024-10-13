Karaman'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi

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\'Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 13 yaralı

KARAMAN - Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi ölürken, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Karaman- Mersin kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Cerit köyünden aldığı tarım işçilerini Karaman merkezdeki elma bahçesine götürdüğü öğrenilen H.P. idaresindeki 70 ABK 451 plakalı Fort transit minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çam ağaçlarına çarpması sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine, çok sayıda ambulans ile itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, devrilen minibüsteki 8 yaşındaki Adem Poyraz ile Feride Keskin (59),olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 13 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adem Poyraz ve Feride Keskin'in cenazeleri yaralıların kaldırıldığı hastanenin morga kaldırıldı. Kazanın duyulmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.