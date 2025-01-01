Karaman\'da Yılbaşı Denetimi

3.Sayfa

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar yılbaşı denetimi yaparak kentin huzur ve güvenliğini sağladı.

Vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girebilmeleri için denetimler gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaklaşık 500 polis, uygulama noktalarında araçları tek tek durdurarak sorgulama yaptı. Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele, Yunus timleri, trafik ekipleri ve sivil ekiplerin de katıldığı uygulamalarda GBT kontrolü yapılırken, bir yanda da araçlar kontrol edildi. Ayrıca denetimlerde sürücüler üst aramasından geçirildi ve alkol testi yapıldı. 10 uygulama noktası, 12 tekel bayi, 27 kafe ve 8 alkollü eğlence mekanında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 223 şahsın kimlik sorgusu yapılırken, 1 yoklama kaçağı ve çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Suça karıştığı belirlenen 2 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Denetimler çerçevesinde bir iş yerine, sigara içilmekten işlem yapılırken, 20 litre el yapımı kaçak alkol ele geçirildi. Trafik kontrollerinde ise bin 249 araç kontrol edilirken, alkollü araç kullanan sürücülere 55 bin 454 lira para cezası yazıldı. - KARAMAN