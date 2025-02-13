Karamürsel'de Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
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Karamürsel'de Trafik Kazası: 10 Yaralı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 servis aracı ve otomobil ile tanker çarpıştı, 10 kişi yaralandı.

13.02.2025 15:04
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3 servis aracı, otomobil ile tanker kazaya karıştı: 10 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 servis aracı, otomobil ve tankerin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-130 karayolu Karamürsel geçişinde meydana geldi. F.B. idaresindeki 77 P 4160, S.B. idaresindeki 41 P 4688, E.G. idaresindeki 41 P 6426 plakalı servis araçları ile M.Ö. idaresindeki 16 VT 122 plakalı otomobil ve 41 K 0645 plakalı tanker İzmit istikametinde çarpıştı. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapanırken, olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Servis araçlarında bulunan 10 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kapanan yol trafik polislerinin müdahalesiyle kısa sürede açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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