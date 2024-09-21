Karga Misina Nedeniyle Ağaçta Mahsur Kaldı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ayağına misina dolanıp ağaçta mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ekipler, karganın ayağındaki misina nedeniyle ağaçta sıkıştığı ihbarı üzerine alarma geçti. Side Limanı'na ulaşan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ağaçtaki karganın yanına çıkarak ayağındaki misinayı dikkatlice çözdü. Kurtarılan karga, durumunun kontrol edilmesinin ardından güvenli bir şekilde doğaya bırakıldı.

Kurtarma çalışmaları limandaki yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgiyle izlendi. - ANTALYA