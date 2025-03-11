Kargo Dolandırıcılığı Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kargo Dolandırıcılığı Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonda kargo dolandırıcılığı yapan 12 kişi yakalandı.

11.03.2025 16:23
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Kargo dolandırıcılığıyla 12 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 12 şüpheli, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerin kargoları teslim aldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul polisi, internet üzerinden cep telefonu, bilgisayar gibi pahalı elektronik eşyalarını satmaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşların şikayetleri üzerine inceleme başlattı. Şebekenin internet siteleri üzerinden ilan verenlere müşteri gibi ulaşarak, ürünü İstanbul'da yaşayan bir tanıdığına göndermesini ve ödemesini de aynı şahsa yapacaklarını söyledikleri belirlendi. Satıcıdan kargoyu gönderdiği şahsın bilgileri ile kargo takip bilgilerini, paketi teslim alacak kişiden de teslim kodunu öğrenen şüphelilerin, ardından paketleri kargo şubesinden alarak kayıplara karıştıkları tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen çete üyelerinin yakalanmasına yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında şebeke lideri olduğu öğrenilen A.G.'nin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir kuru sıkı tabancayla, dolandırıcılıktan elde edilmiş yaklaşık 12 milyon lira değerinde bilgisayar, laptop, akıllı saat gibi elektronik eşya ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şebeke lideri A.G. de dahil 6 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin kargoları teslim aldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kargo Dolandırıcılığı Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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