Kars'ta 'Fenomen' Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Kars'ta 'Fenomen' Çetesi Çökertildi

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Kars'ta dolandırıcılık yapan 16 kişi tutuklandı, şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu.

25.12.2024 12:12
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Kars'ta 'Fenomen' çetesi operasyonunda 16 tutuklama

Şüphelilerin bütün banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına el konuldu

KARS - Kars merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 kişiden 16'sı tutuklandı.

Siber ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilen 49 cep telefonu, 44 sim kart ve 4 hard diske,10 Laptop, 10 Flash bellek, 2 Tablet, 8 Hafıza Kartına, 48 bin 800 Dolar ve 101 bin 765 TL paraya ve şüphelilerin bütün banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına el konuldu.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarıyla, yüksek takipçisi olan sosyal medya sayfaları üzerinden, kadın giyim ürünleri satışı altında binlerce vatandaşın mağduriyetine sebep verdiği gerekçesiyle 29 kişiyi tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince A.S., E.D., Y.Y., B.E., S.A., C.A., R.A., İ.S., Ş.S., U.S., Y.S., Y.K., E.S., S.K., B.B. ve U.Ş. tutuklanırken, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars\'ta \'Fenomen\' Çetesi Çökertildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta 'Fenomen' Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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