Kars'ta Haziran Ayı Asayiş Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta Haziran Ayı Asayiş Toplantısı Yapıldı

Kars\'ta Haziran Ayı Asayiş Toplantısı Yapıldı

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı asayiş toplantısında, emniyet ve jandarma teşkilatının çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda, suç oranlarının azaltılması ve huzur ortamının devamının sağlanması için yapılan faaliyetler paylaşıldı. Ayrıca, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletlere yönelik yapılan çalışmalarda ele geçirilen malzemeler hakkında bilgi verildi.

04.07.2024 12:33
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Kars'ta Haziran ayı asayiş toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper ve yerel ile ulusal basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, Gazi Kars'ın huzur ve güvenliğini, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlama önceliği doğrultusunda emniyet ve jandarma teşkilatının 7/24 mesai mevhumu gözetmeksizin çalıştığını belirtti.

Vali Ziya Polat, "Gazi Kars'ımızda; suçu önlemek, suç oranlarını azaltmak, ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri olan Gazi Kars'ımızda huzur ve güven ortamının devamını sağlama önceliğimiz ve hedefimiz doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu vesile ile mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle, fedakarca görevlerini yerine getiren tüm kolluk kuvvetlerimizi gösterdikleri gayretten dolayı tebrik ediyorum, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. 2024 yılının Haziran ayında kolluk kuvvetlerimizin yürüttüğü faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmak istiyorum" dedi.

Polat, "Haziran ayında; 333 bin 675 şahıs, 154 bin 570 araç sorgusu yapıldı. Haklarında toplam 116 yıl 187 ay 173 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan 38 aranan şahıs, Haklarında Adli para cezası hükmü bulunan 19 aranan şahıs, İfadeye yönelik aranması bulunan 161 aranan şahıs, Yoklama kaçağı 347 şahıs olmak üzere toplam 565 aranan şahıs ve 204 araç yakalanmıştır. Yine Göçmen Kaçakçılığı organizatörü 5 şahıs, yasadışı yollarla ülkemizde bulunan 23 düzensiz göçmen şahıs yakalanarak sınır dışı edilmiştir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 5 şahsa Adli İşlem yapıldı. PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı. Azerbaycan'da Kasten Öldürme Suçuna Karışan Azerbaycan Polis Teşkilatı ve Asayiş Daire Başkanlığı'nca aranması olan 1 kişi takip sonucu ilimizde yakalanmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri olan Gazi Kars'ımızda huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak önceliğimiz olacaktır" diye konuştu.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında kanuna muhalefet suçu kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Polat, kent genelinde 3 tüfek, 25 tabanca, 245 fişek, 32 şarjör, 11 kesici-delici alet ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

Basın mensuplarının da sorularını cevaplayan Vali Ziya Polat, Kars'ın huzuru için emniyet ve jandarma teşkilatının denetim, uygulama ve güvenlik kontrollerine devam edeceğini kaydetti. Toplantı daha sonra yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Haziran Ayı Asayiş Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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