Kars\'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi

3.Sayfa

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere trafik bilinci kazandırmak amacıyla eğitim semineri düzenledi.

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyü okulunda verilen eğitimde, trafik ile ilgili tanımlar, emniyet kemerinin önemi, okul servis aracında öğrencilerin uyması gereken kurallar, yayaların uyması gereken kurallar, yolcuların uyması gereken kurallar, bisiklet sürücülerinin uyması gereken kurallar, oyun oynanacak alanlar ve genel trafik kuralları anlatıldı.

Jandarma ekipleri, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurgulayarak, özellikle okul servislerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yaptı. Öğrencilere çeşitli görseller ve videolarla desteklenen sunumlar yapılırken, interaktif sorularla trafik kurallarını pekiştirmeleri sağlandı.

Eğitim sonunda öğrencilere trafikle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve bilinçli birer yaya ve sürücü olmaları konusunda tavsiyelerde bulunuldu. Veliler ve öğretmenler, jandarma ekiplerine etkinlik için teşekkür ederken, eğitimlerin farklı okullarda devam edeceği belirtildi. - KARS