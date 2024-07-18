Kars'ta Polis Operasyonunda Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta Polis Operasyonunda Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kars\'ta Polis Operasyonunda Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve 1 tek kırma av tüfeği ile birlikte şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Kars Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlulara karşı mücadelenin artarak devam edeceğini açıkladı.

18.07.2024 10:34
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Kars'ta polis yaptığı çalışmalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent geleninde yapılan çalışmalarda; 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 4 şarjör ile 48 fişek, 5 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 5 şarjör ve 21 fişek, 1 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 4 şarjör ve 5 fişek ile 1 tek kırma av tüfeği, ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Silahlarla birlikte çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ayrıca yapılan aramalarda şüpheliler üzerinde 4 muşta ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce suç ve suçlulara karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kars'ta Polis Operasyonunda Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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