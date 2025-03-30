Kars'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Kars'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Kars\'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Kars'ın Selim ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

30.03.2025 01:34
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Kars'ın Selim ilçesinde 2 aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selim istikametinden Sarıkamış istikametine giden Erdem Zenci yönetimindeki 06 ABY 235 plakalı hafif araç ile Karahamza köyü mevkiinde ana yola çıkan Murat Can Çınar yönetimindeki 34 GHD 964 plakalı araç çarpıştı. Kazada, araçta yolcu konumunda bulunan İsmet Doğan ile 34 GHD 964 plakalı aracın sürücüsü Murat Can Çınar hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan Yusuf Dere (19), Muhammed Salih Zenci (13), Ahmet Zenci (15), Volkan Aslan (31) ve İsmet Doğan (42) ve 06 ABY 235 plakalı aracın sürücüsü Erdem Zenci yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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