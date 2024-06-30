Kars'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kars'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kars\'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kars'ın İstasyon Mahallesi İsmail Aytemiz Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

30.06.2024 09:14
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Kars'ta meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; İstasyon Mahallesi İsmail Aytemiz Caddesi'nde meydana geldi. 2 aracın karıştığı kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis İsmail Aytemiz Caddesi'ni kısa süreliğine trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Araçlarda sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kısa süreliğine trafiğe kapatılan İsmail Aytemiz Caddesi yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karşışan otomobiller ise çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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