Kars'ta Uyuşturucu Kuryesi Yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta Uyuşturucu Kuryesi Yakalandı

Kars\'ta Uyuşturucu Kuryesi Yakalandı

İranlı bir kişi, makatında 41 gram metamfetaminle yakalanarak tutuklandı.

17.04.2025 15:27
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Kars'ta makatında sakladığı 6 parça uyuşturucu ile yolculuk eden İranlı 1 kişi yakalandı. İranlı kuryenin makatından 6 parça halinde 41 gram Metamfetamin cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde; Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Uygulamada durdurulan bir araçta, "Tabla" isimli uyuşturucu madde arama köpeği eşliğinde yapılan aramada, yolcu olarak bulunan İran uyruklu şüpheli 1 kişi, Cumhuriyet Savcısına bildirilerek, alınan talimatı doğrultusunda, iç beden muayenesinin yapılması için, Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastane tarafından yapılan iç beden muayenesi sonucunda, şahsın iç organlarında, 6 parça halinde toplam 41 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan kurye jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARS

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Kaynak: İHA

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