 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartal'da Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da Otomobil Alev Alev Yandı

Kartal ilçesinde seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen araç kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Kartal\'da Otomobil Alev Alev Yandı
15.12.2023 - 22:35,  Güncelleme: 22:37
Abone Ol

Kartal'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Çarşı Mahallesi, Tepebayırı Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen Hyundai marka araç, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı kısa sürede söndürdü. Aracın kullanılamaz hale geldiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çarşı Mahallesi, İstanbul, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika


21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti

Son Dakika
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 23:05:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal'da Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement