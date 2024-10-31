Kartepe\'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki grup sokak ortasında bıçak ve sopalarla birbirine girdi. O sırada yoldan geçen jandarma personelinin müdahale etmeye çalıştığı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ataevler Mahallesi Yağmur Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gençler sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. O sırada yoldan geçen bir jandarma personeli de kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavgada E.K. ile V.A. bıçaklandı. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, diğer şahıslar ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gençlerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yoldan geçen jandarma personeli olaya müdahale etti

Öte yandan, gençlerin bıçaklı ve sopalı kavgası vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin birbirlerine saldırdığı, o sırada yoldan geçen bir jandarma personelinin de kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ