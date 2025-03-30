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Kartepe'de Silahlı Cinayet

Kartepe\'de Silahlı Cinayet

34 yaşındaki Hasan Hüseyin Osmanoğlu, tartışma sonrası vurularak hayatını kaybetti.

30.03.2025 14:24
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde konuşmak için yanına çağırdığı kişi tarafından silahla vurularak öldürülen 34 yaşındaki adamın cenazesi memleketi Trabzon'a gönderildi.

Olay, dün 23.00 sıralarında Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Caddesi üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34) ile abisi, H.Ş. isimli şahsı arayarak yanına çağırdı. Olay yerine gelen H.Ş. ile Osmanoğlu ve abisi arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada H.Ş., belinde çıkardığı silahla 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Hasan Hüseyin Osmanoğlu, göğsünden vurularak ağır yaralandı. Osmanoğlu kanlar içinde yerde kalırken, H.Ş. ise olay yerinden kaçtı. Yakında bulunan jandarma komutanlığı ekipleri sesleri duyunca bölgeye intikal etti. Yaralıya ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaparken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden 3 el vurulan yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Osmanoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Osmanoğlu'nun cenazesi gömülmek üzere bugün memleketi Trabzon'a gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de Silahlı Cinayet - Son Dakika

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