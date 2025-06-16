Kartepe\'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Akmeşe Yolu Ketenciler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.M. idaresindeki 34 ZU 3165 plakalı otomobil ile F.A. yönetimindeki 42 ABR 410 plakalı Ibiza marka otomobil çarpıştı. Kazadan sürücüler yara almadan kurtulurken, 2 araçta bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ