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Kastamonu'da Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
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Kastamonu'da Kaçak Alkol Operasyonu

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7,5 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, İnebolu'da yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ve cam düzenek ele geçirildi, şahıslar gözaltına alındı.

Kastamonu\'da Kaçak Alkol Operasyonu
15.12.2023 - 13:45,
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen operasyonda 7,5 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi yapılan çalışmalar neticesinde, bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan arama neticesinde 7,5 litre kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.

Üst aramasında uyuşturucu yakalandı

Öte yandan, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise iki şahsın yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin maddesi ile cam düzenek ele geçirildi. Polis ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan şahıslar gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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