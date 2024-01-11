Kastamonu\'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 5 farklı adrese düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde tespiti yapılan 3 ikamet ve 2 işyerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 101 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 70 adet av tüfeği fişeği, 3 adet sentetik ecza hapı, 3 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet elektrikli sigara doldurma makinesi 2 bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU