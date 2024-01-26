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Kastamonu'da otobüs devrildi: 6 ölü, 33 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da otobüs devrildi: 6 ölü, 33 yaralı

Kastamonu-Sinop karayolu Alatarla mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul-Sinop arasında seyir halinde olan yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle tarlaya uçarak yan yattı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı ve 3'ünün durumu ağır.

26.01.2024 - 08:32,  Güncelleme: 08:33
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Kastamonu'da otobüs devrildi: 6 ölü, 33 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'daki kazada otobüsünün devrilmesi neticesinde 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Sinop karayolu Alatarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Sinop arasında seyir halinde olan yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle tarlaya uçarak yan yattı Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kastamonu\'da otobüs devrildi: 6 ölü, 33 yaralı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da otobüs devrildi: 6 ölü, 33 yaralı - Son Dakika
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