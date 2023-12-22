Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 224 Hap Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 224 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın üstünde ve aracında yapılan aramada, 224 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU