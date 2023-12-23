Kastamonu'da yoğun kar yağışı: Araçlar yolda kaldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kara yolları beyaza büründü. Yaz lastiği ile yola çıkan onlarca araç ise yolda mahsur kaldı.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kuzey kesimlerindeki ilçelerde yoğun kar yağışı etkisini artırdı. Yüksek kesimlerinde bulunan kara yollarında ulaşım olumsuz yönde etkilendi. Kış lastiği takmayan bazı araçlar da yolda mahsur kaldı. Kara yolları ekipleri ise yol küreme çalışmalarını sürdürüyor.