Kastamonu İhsangazi'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu İhsangazi'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına helikopter desteği ile müdahale ediliyor. Yangının büyümesini önlemek için ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Arazi yapısının zorlu olması nedeniyle müdahaleler hem havadan hem de karadan yapılmaktadır.

04.07.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Ekipler helikopter desteği ile yangını söndürmeye çalışıyor.

Olay, dün saat 18.30 civarında Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Cambaz ve Koçcağız köyü sınırlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda, yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıktı. Gece saatlerine kadar yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüdürülürken, alevler rüzgarın ve arazinin engebeli olması sebebiyle ilerledi. Sabah saatleri itibari ile ekipler yangını söndürmek için dört bir yandan müdahalesini sürdürüyor. Bölgeye bir adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Hem havadan hem de karadan sürdürülen müdahale ile yangının büyümesinin önlenmesi amaçlanıyor.

Söndürme çalışmaları ile ile ilgili bilgi veren Kastamonu Orman İşletme Müdürü Erkan Gazibeyoğlu, "İhsangazi ilçesine bağlı Koçcağız ve Cambaz köylerinde yangın devam ediyor. Dün gece bölgeye 3 tane yıldırım düştü. Saat 18.30'de ihbar geldi. 18.45 itibari ile ekipler müdahaleye başladı. Dün akşam 18.45'ten beri müdahale ediyoruz. Kastamonu, Karadare, Taşköprü, Daday, Hanönü, Azdavay ekipelerimizin arazöz ve su ikmal tankları ile yangın çalışmalarını sürdürüyoruz. Sabah itibari ile helikopter istedik. Helikopter gerekli yerlere su bıraktı. Yangının büyümesini önlemeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz 4 ayrı cepheden müdahale ediyorlar. Hem havadan hem yerden müdahale ediyoruz. Arazi yapısı çok kötü, engebeli, sarp bir arazi. Dozerlerle yollar açtık. Ekiplerimizi o yollardan soktuk. Yerden müdahalelerimiz de devam ediyor. Şu anda Bursa'dan jandarmaya ait ikinci bir helikopter gelecek" dedi.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde 3 farklı alana düşen yıldırım sebebiyle çıkan orman yangınlarından ikisi söndürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Helikopter, İhsangazi, Kastamonu, Yıldırım, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu İhsangazi'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
08:57 3,6 milyon emekliye kötü haber Enflasyondan daha düşük zam alacaklar 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar
08:44 Cenk Tosun’dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye olay hareket Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:23 Biden, adaylığı bırakması yönünde yapılan çağrılara yanıt verdi: ’Sonuna Kadar’ kalacağım Biden, adaylığı bırakması yönünde yapılan çağrılara yanıt verdi: 'Sonuna Kadar' kalacağım
09:17 Seren Serengil’in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorlar Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar
09:08 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Yüksek, Kenan Yıldız’a küfretmiş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a küfretmiş
08:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi, 14 kişi yaralandı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi, 14 kişi yaralandı
08:18 Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş’i arkadaşı vurdu Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu
08:17 Rüştü Onur Atilla’dan ’’Boşanmayı ben istemedim’’ diyen eski eşine cevap gecikmedi Rüştü Onur Atilla'dan ''Boşanmayı ben istemedim'' diyen eski eşine cevap gecikmedi
08:12 Bir sigara grubuna 10 TL zam En ucuzu 67 lira oldu Bir sigara grubuna 10 TL zam! En ucuzu 67 lira oldu
07:52 Doğukan Güngör ’le sarmaş dolaş görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu sessizliğini bozdu: Bu saatten sonra kendisi arkadaşım bile değil Doğukan Güngör 'le sarmaş dolaş görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu sessizliğini bozdu: Bu saatten sonra kendisi arkadaşım bile değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 11:13:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu İhsangazi'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement