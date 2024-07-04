Kavgada hamile kadının ölümüne ilişkin dava başladı

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Hamile yeğeninin ölümünden sorumlu tutulan dayı: "Kazara oldu"

KOCAELİ - Kocaeli'de akrabalar arasında çıkan kavgada kurşunların hedefi olan hamile kadının ölmesine, bir çocuğun ise yaralanmasına sebep olan baba ile oğlun yargılanmasına başlandı. Hamile yeğeninin ölümünden sorumlu tutulan sanık, tartışmayı yatıştırmak için havaya ateş etmek istediğini ancak çekişme esnasında silahın patlayarak merminin yeğenine denk geldiğini, olayın kazara yaşandığını söyledi.

Olay, 4 Haziran Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi, Akçakayran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında çıkan kavgada tabancanın ateş edilmesi neticesinde 3.5 aylık hamile İpek Çiçek ve 10 yaşındaki Azat O. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İpek Çiçek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Çiçek'in dayısı Aydın Ç. ile oğlu Serkan Ç. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden Aydın Ç. yeğenini öldürme suçlamasıyla tutuklanırken, oğlu Serkan Ç. ise Azat O'yu yaraladığı suçlamasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Olay kazara oldu"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülmeye başlandı. Duruşmada tutuklu sanık Aydın Ç., maktulün eşi Emre Çiçek, annesi Semiha Demirkıran, olayda silahla vurularak yaralanan Azat O'nun babası Berkant O. ile taraf avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu bulunan sanık Serkan Ç. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla davaya katıldı. Yeğeni İpek ile husumeti bulunmadığını söyleyen tutuklu sanık Aydın Ç., "2 aile arasında yaşanan tartışma sebebiyle olay yeri kalabalıklaştı. Kalabalığı dağıtmak ve olayı yatıştırmak amacıyla havaya ateş etmek istedim ancak çekişme esnasında mermi yeğenim İpek'e denk geldi. Olay kazara oldu. Tabancayı İpek'e doğrultmadım, onu da görmedim. İpek vurulduktan sonra kucağıma alarak arabaya koydum ve hastaneye götürdük. Azat'ın nasıl yaralandığını ve kimin vurduğunu bilmiyorum. Silah rahmetli babama aittir" diye konuştu.

"Silahı aldığımda elimde patladı"

Azat O'yu silahla yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Serkan Ç., "Olay günü kimse zarar görmesin diye babamın elindeki silahı aldım. Kendimden geçtim, sonra silahı kim aldı bilmiyorum. Babam kimseye silahı kasten doğrultmadı. Silahı aldığımda elimde patladı. Namlu yere doğruydu ama Azat yaralandı. Adaletinize sığınıyorum" şeklinde konuştu.

Maktulün annesi şikayetçi olmadı

Maktulün annesi Semiha Demirkıran ifadesinde, "Kardeşim Aydın silahı ateşleyecekken eline sarıldım. Biri, 'Kız vuruldu' dedi. Zaten ben kendimi kaybettim. Sanık Aydın'a karşı hakaretim, kavgam, düşmanlığım yok. Olay günü Aydın ile kızım İpek arasında 15-20 metre mesafe vardı. Aydın yaralı kızımı kucağına aldı, arabaya götürdü. Kendisinden şikayetçi değilim çünkü olay kasten olmadı" ifadelerini kullandı.

Sanıktan şikayetçi olan maktulün eşi Emre Çiçek "Sanık Aydın eşimi kasten öldürdü. İpek'in vurulma anında olay yerindeydim. Sanık araçtan iner inmez ateş etti" dedi.

Yaralanan çocuğun babası Berkant O. ise olayın kasti yapılmadığını belirterek sanıktan şikayetçi olmadı. Mahkeme heyeti, Aydın Ç'nin tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ertelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.