Kaybolan Çift AFAD Tarafından Kurtarıldı

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Antalya'nın Akseki ilçesinde yayladan evlerine dönerken olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kaybolan 70 yaşındaki çiftin imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yayladan evlerine dönen 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çifti, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kayboldu. Çiftin imdadına AFAD ekipleri yetişti. Naciye ve Mustafa Akın çiftini sığındıkları noktadan Antalya AFAD ekipleri kurtararak, sağlık görevlilerine teslim etti. - ANTALYA