Kaybolan Çocuk Damda Bulundu

ADANA (İHA) – Adana'nın Feke ilçesinde dün kaybolan 12 yaşındaki çocuğu AFAD ekipleri komşusunun damında uyurken buldu. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kovukçınar Mahallesi'nde yaşayan A.B., bahçede oyun oynarken bir anda gözden kayboldu. Ailesi, çocuğu bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Feke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile AFAD koordinesinde arama çalışması başlatıldı.

Dün akşam saatlerinden bu yana süren aramalarda, yaklaşık 5 kilometrelik bir alanda tarama yapıldı. Çalışmalara Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ekipleri de destek verdi. Köy sakinlerinden birinin, bir evin damında bir çocuğun yattığını ihbar etmesi üzerine ekipler belirtilen adrese yönlendirildi. AFAD ve YAK ekipleri, A.B.'yi damda uyurken buldu.

Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi. - ADANA