Kayıp Erdal Yıldız Porsuk Çayı'nda Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Erdal Yıldız Porsuk Çayı'nda Bulundu

Kayıp Erdal Yıldız Porsuk Çayı\'nda Bulundu

Eskişehir'de 4 gündür kayıp olan Erdal Yıldız'ın cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu.

11.12.2024 22:38
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Eskişehir'de 4 gündür kayıp olan Erdal Yıldız'ın cansız bedeni, Porsuk Çayı'nda bulundu.

Tepebaşı ilçesinde bulunan bir restoranda çalışan 2 çocuk babası 40 yaşındaki Erdal Yıldız'dan, 7 Aralık'tan bu yana haber alınamıyordu. Kaybolduğu gün gece 02.30 sularında iş yerinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yıldız'ın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Kamera kayıtlarında en son Kırmızıtoprak Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı kenarına indiği görülen Erdal Yıldız'ın bulunması amacıyla dün gün boyu dalgıçlar tarafından çay içinde arama yapıldı. Havanın kararmasıyla sona eren çalışmalar, bugün öğle saatlerinden itibaren tekrar başlatıldı.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince Porsuk Çayı'nda dün arama yapılan noktanın ilersinde tekrar başlatılan çalışmalar sonucunda saat 17.30 sularında Erdal Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın intihar ettiği ihtimali üzerine duruluyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Erdal Yıldız Porsuk Çayı'nda Bulundu - Son Dakika

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