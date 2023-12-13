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Kayıp kız bulundu

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 Aralık tarihinde kaybolan Melike Sali, İnegöl'de polis ekiplerince bulundu.

Kayıp kız bulundu
13.12.2023 - 15:57,  Güncelleme: 15:57
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Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 Aralık tarihinde kaybolan Melike Sali, İnegöl'de polis ekiplerince bulundu.

Bursa'da 8 günden bu yana kaldığı Kestel ilçesindeki yurttan ayrılan Melike Sali, tüm ekiplerce aranıyordu. Genç kız bugün İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulundu.

Genç kız ailesine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Aralık, İnegöl, Kestel, Bursa, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp kız bulundu - Son Dakika


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