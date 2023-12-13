Kayıp kız bulundu

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Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim•
Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 Aralık tarihinde kaybolan Melike Sali, İnegöl'de polis ekiplerince bulundu.
Bursa'da 8 günden bu yana kaldığı Kestel ilçesindeki yurttan ayrılan Melike Sali, tüm ekiplerce aranıyordu. Genç kız bugün İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulundu.
Genç kız ailesine teslim edildi. - BURSA
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