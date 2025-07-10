Kayıp Torun Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan babaanne Emir Kepe, 10 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki torunu Emir Sahra Kepe'yi her yerde ararken, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu Sahra bulunarak ailesine teslim edildi.

Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde babaannesi ile birlikte kalan 13 yaşındaki Emir Sahra Kepe, 29 Haziran günü evden çıktı. Uzun süre torunundan haber alamayan babaanne Emir Kepe, durumu polise bildirdi. Hiç bir şekilde torununa ulaşamayan babaanne, kayıp başvurusunun ardından kendi imkanlarıyla da aramaya başladı. Babaanne Kepe, 10 gündür torununu her yerde ararken, genç Sahra emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç kız, daha sonra ailesine teslim edildi. - AYDIN