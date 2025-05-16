Kayseri\'de 1858 Araç Ceza Yedi

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde toplam bin 858 araca cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce 8-14 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek sesle müzik gibi kamu huzurunu bozan kural ihlallerine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 141 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 430 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 268 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 645 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 27 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, 4 sürücüye drift yapmaktan, 55 sürücüye makas atmaktan, 201 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 5 sürücüye ışık donanımından ve 82 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Buna göre denetimlerde toplamda bin 858 araca işlem yapıldı. - KAYSERİ