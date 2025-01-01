Kayseri'de 879 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 879 Suçlu Yakalandı

Kayseri\'de 879 Suçlu Yakalandı

Kayseri'de Aralık ayında 921 yıl hapis cezası bulunan 879 kişi gözaltına alındı.

01.01.2025 16:44
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından Aralık ayı içerisinde yapılan çalışmalarda toplamda 921 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası bulunan 879 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Aralık ayı içerisinde çalışmalar yapıldı. 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 27 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet kurusıkı tabanca, 637 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 70 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, yakalanan 61 hırsızlık şüphelisinden 10'u tutuklandı. 1 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı oto ile birlikte, hırsızlık malı olan 816 bin 250 TL değerindeki malzemeler ele geçilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen; 2 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 8 şahsa toplam 51 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ekipler tarafından toplamda 921 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 879 şahıs yakalanırken, 324 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan açıklamada; "Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 879 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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