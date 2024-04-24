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Kayseri'de iş yeri kurşunlandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir iş yeri, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Olayın fark edilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

24.04.2024 19:21
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Kayseri'de iş yeri kurşunlandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulun bir iş yeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Ulu Cami Caddesi üzerinde bulunan bir müzikhol, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Sabah saatlerinde durumun fark edilmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaparken, olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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