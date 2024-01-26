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Kayseri'de polis ekipleri tarafından kar yağışı nedeni ile kazaları önlemek amacıyla otobüs sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışından dolayı yaşanabilecek kazaları önlemek amacı ile şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülere ve yolculara bilgilendirme yapıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Kar Yağışı Nedeniyle Otobüs Sürücülerine Denetim ve Bilgilendirme - Son Dakika