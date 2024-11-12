Kayseri'de Polislere Saldırı: Meşru Müdafaa ile Beraat - Son Dakika
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Kayseri'de Polislere Saldırı: Meşru Müdafaa ile Beraat

Kayseri\'de Polislere Saldırı: Meşru Müdafaa ile Beraat

Kayseri'de 3 polis ve 1 bekçinin yaralandığı olayda, saldırganı vuran polisler beraat etti.

12.11.2024 10:03
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Kayseri'de 3 polis ve 1 bekçinin bıçakla yaralandığı olayda saldırganı silahla vurarak etkisiz hale getiren 3 polis, meşru müdafaadan beraat etti.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuksuz yargılanan polis memurlarından Ahmet T. ile Cengizhan Ç. hazır bulunurken, Kadir Ç. ile ölen Tatar'ın yakınları katılmadı, avukatları ise salonda yerlerini aldı. Sanıklar önceki ifadelerini tekrar ederek, Tatar'ı etkisiz hale getirmek için ateş ettiklerini, öldürme amaçları olmadığını söyleyip, beraatlerini istedi. Olay, 19 Kasım 2022'de saat 22.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Bipolar bozukluğu hastası İsmail Tatar, sinir krizi geçirince yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Gelen sağlık ekipleri de Tatar'ın saldırgan tavırları nedeniyle polisten yardım istedi. Bölgeye polis ekipleri ve bekçiler sevk edildi. Kolluk kuvvetlerinin yardım çabası sırasında Tatar, eline geçirdiği bıçakla polis memuru Turgay A., Ahmet K. ve Mustafa A. ile bekçi Fatih D.'yi yaraladı. Tatar, polisler tarafından tabancayla vurulup, etkisiz hale getirildi. Tatar ile diğer yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Tatar, hastanede hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre; Tatar'ın bel altından birden fazla kurşunla vurulduğu belirlendi. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet T., Cengizhan Ç. ve Kadir Ç.'nin, 'Kasten öldürme' suçundan eylemlerinin 'meşru müdafaa' hükümleri kapsamında kaldığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Polislere Saldırı: Meşru Müdafaa ile Beraat - Son Dakika

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