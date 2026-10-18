Kayseri'de Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye 265 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Kayseri'de Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye 265 Bin TL Ceza

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Kayseri\'de Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye 265 Bin TL Ceza
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Melikgazi'de refüje çıkan otomobilin sürücüsü, kardeşini sürücü göstererek yalan söyledi; kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkardı. 1,00 promilin üzerinde alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 265 bin TL ceza kesildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı. Kaza sonrası kendisinin sürücü olmadığını, kardeşinin direksiyon başında olduğunu söyleyen şahsın yalanı, ekiplerin kamera incelemesinin ardından ortaya çıktı. Kaza yerinde önce kavga eden sürücü ve kardeşi ardından görev başındaki polis ekiplerine zorluk çıkarırken, yapılan kontrollerde kaza yapan sürücünün 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Polis ekiplerine "Teşkilat mısınız?" diyen sürücüye trafik polisi, "Polis teşkilatıyız." diyerek anlamlı bir cevap verdi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ilgili maddelerden toplamda 265 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, A.E. yönetimindeki 38 YC 579 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlenirken, A.E. ve yanında bulunan yolcu arkadaşı polis ekiplerine A.E.'nin sürücü olmadığını sürücünün kaza yerini terk ettiğini söyledi. A.E.'nin beyanını inandırıcı bulmayan ekipler tarafından yapılan kamera incelemelerinde sürücünün A.E. olduğu belirlendi. Bu sırada A.E. ile kaza yerine gelen kardeşi M.E. arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede yatıştırılırken, iki kardeş ekiplere sürücünün A.E. olmadığını, M.E.'nin sürücü olduğunu söyleyerek, zorluk çıkardı. Polis ekiplerinin alkol testi yapmak istediği sırada alkolmetreyi üflemeyerek, trafik polisine "Teşkilat mısınız?" diyen A.E.'ye polis memuru, "Polis teşkilatıyız." diyerek, anlamlı bir cevap verdi. Karakola götürülen A.E.'nin yapılan kontrollerde 1,00 promilin üzerinde alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden 265 bin TL idari para cezası yazılarak, hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Sürücünün kendisi olduğunu söyleyen M.E. hakkında da yalan beyandan adli işlem başlatılacağı öğrenilirken, otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilKayseriGüncelCezaSon Dakika

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