Kayseri'de Suçludan Kaçış Denemesi - Son Dakika
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Kayseri'de Suçludan Kaçış Denemesi

Kayseri\'de Suçludan Kaçış Denemesi

Hakkında 5 yakalama emri bulunan şahıs, polisleri görünce 2. kattan atlayarak yaralandı.

10.10.2024 12:32
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Kayseri'de hakkında 4 farklı suçtan 5 yakalama emri bulunan şahıs, yakalanacağını anlayınca 2. kattan aşağı atladı. Hastaneye kaldırılan şahıs, tedavi altına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'gece vakti silahla yağma', 'evden hırsızlık', 'basit yaralama' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçlarından 5 adet yakalama emri ile aranan ve 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.T.'nin (26) adresini tespit etti. Ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Ekipler eve girerken, şüpheli polisleri görünce 2. kattaki evin balkonundan aşağı atladı. Yaralanan şahıs, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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