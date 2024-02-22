Kayseri'de terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri\'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında, PYD/YPG silahlı terör örgütünde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen bir şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

22.02.2024 19:50  Güncelleme: 19:51
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Kayseri'de terör operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/ YPG silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; PYD/YPG silahlı terör örgütünde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli hakkında yürütülen soruşturma neticesinde; 1 şüpheli, Kocasinan İlçesinde bulunan adreste yapılan arama sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında; şüpheliye ait çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheli ile aynı adreste ikamet eden ve kimliği bulunmayan yabancı uyruklu 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Ayrıca; sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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