Kayseri'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kayseri\'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

18.07.2024 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında A.C. yönetimindeki 38 KH 377 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 YL 088 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 38 KH 377 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, 38 YL 088 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü şekilde ilerlemesini sağlarken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobiller çekici ile kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Melikgazi, Kayseri, trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:57 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
23:00 Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu
21:25 Mustafa Sarıgül’den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım
17:35 Merkez Bankası’ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım
01:22 ABD Başkanı Biden, Kovid-19’a yakalandı ABD Başkanı Biden, Kovid-19'a yakalandı
01:02 Türksat 6A’nın ateşleme süreci başarıyla tamamlandı Türksat 6A'nın ateşleme süreci başarıyla tamamlandı
23:24 Ergin Ataman, Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek
23:04 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü
22:24 İlk günden tartışmalara dahil oldu Allan Saint-Maximin’den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt İlk günden tartışmalara dahil oldu! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt
21:59 Galatasaray, Özgür Baran Aksaka’yı PFC Arda Kardzhali 1924’e kiraladı Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'yı PFC Arda Kardzhali 1924'e kiraladı
21:28 Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk’e 1-0 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu
20:43 TSK ile ilgili sözleri duyan emniyet amirinden anında müdahale TSK ile ilgili sözleri duyan emniyet amirinden anında müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 02:30:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement