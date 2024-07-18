Kayseri\'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında A.C. yönetimindeki 38 KH 377 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 YL 088 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 38 KH 377 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, 38 YL 088 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü şekilde ilerlemesini sağlarken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobiller çekici ile kaldırıldı. - KAYSERİ